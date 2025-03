Lançamento do “Mossoró Cidade Junina 2025” acontecerá dia 28 de março

A Prefeitura de Mossoró estará realizando na próxima sexta-feira (28), o lançamento do “Mossoró Cidade Junina (MCJ)” 2025. O maior evento do município, atraindo turistas de todo o país, mantém a tradição da cultura popular, além do fomento aos artistas locais, comércio e o turismo.

O lançamento do MCJ acontecerá no Hotel Thermas, às 18h, e toda imprensa local e regional e a população mossoroense são convidados a estarem presentes. Na ocasião, o prefeito Allyson Bezerra estará divulgando a programação completa de todos os Polos e as apresentações dos artistas nacionais que virão ao evento, abrilhantando mais ainda o MCJ que é considerado um dos maiores são-joões do Nordeste.

Em valorização aos artistas locais, a Prefeitura de Mossoró está realizando o credenciamento dos artistas do município que desejam participar do MCJ, como também do “Mossoró Sal & Luz”, que será realizado em julho. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas somente pela internet, por meio do endereço eletrônico smic.mossoro.rn.gov.br.

O lançamento antecipado dos festejos juninos de Mossoró é fundamental para turistas e o comércio local se organizarem. Durante os últimos anos, a Prefeitura vem investindo fortemente no “Mossoró Cidade Junina”, ampliando a programação com novos polos, como o Arraiá do Povo, Poeta Antônio Francisco, ampliação de polos já existentes, além de mais dias de festa. O evento promove diversos benefícios para os setores de comércio e serviços do município, garantindo retorno financeiro e histórico.