LAIS/RN emite relatório recomendando retorno no ensino público no Estado

O Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde (LAIS/UFRN), emitiu neste sábado (18) um relatório onde recomenda o retorto “faseado” do ensino nas escolas públicas do Estado.

Segundo o relatório “Considerando que as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir, o Estado e os municípios devem, urgentemente, iniciar o retorno faseado das atividades escolares híbridas nas escolas públicas.”

O documento é assinado pelos pesquisadores Carlos Alberto P. de Oliveira, Fernando Lucas de Oliveira Farias, Juciano Lacerda, Higor Morais, Ion de Andrade, Leonardo J. Galvão de Lima, Nícolas Veras, Ricardo Valentim, Ricardo Arrais e Rodrigo Silva e faz uma análise do cenário pandêmico no RN, após o feriado da Semana Santa.

O relatório aponta sete recomendações aos entes estaduais e municipais de Educação, dentre eles que as escolas estejam estruturadas, segundo protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias tanto na rede pública quanto a rede privada de ensino.

Confira abaixo o relatório na íntegra: