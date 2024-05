LAIRE ROSADO “UMA DISPUTA ENTRE BOLSONARISTAS”

LAÍRE ROSADO: UMA DISPUTA ENTRE BOLSONARISTAS

Demorou, mas os candidatos a prefeito de Mossoró estão sendo anunciados à profusão. Falava-se que o favoritismo do prefeito Allyson Bezerra, candidato à reeleição, amedrontava a oposição, sem coragem suficiente para o enfrentamento nas urnas. Então, o embate vai acontecer de uma maneira surpreendente, considerando que os opositores do prefeito não virão da oposição tradicional, mas da dissidência surgida nas próprias hostes governistas.

Os adversários do prefeito esperaram algum tempo pela candidatura da ex-prefeita Rosalba Ciarlini, por motivos óbvios. Surpreendida com a derrota para um político iniciante, com apenas dois anos de mandato de deputado estadual, seria a oportunidade para a reparação de um possível erro na estratégia eleitoral nas eleições de 2020. Depois de eleita prefeita por quatro vezes, senadora e governadora do Estado, Rosalba não demonstrou interesse em disputar novamente uma eleição municipal e, muito menos, de uma candidatura a vereador, como chegou a ser especulado.

O partido dos trabalhadores, que tem Fátima Bezerra como governadora e Lula da Silva como presidente da República, seria uma outra opção oposicionista. O nome da deputada estadual Isolda Dantas foi lembrado algumas vezes pelos militantes, anunciada pela governadora Fátima, sem que a “companheira” mostrasse receptividade à convocação. Outros nomes foram sugeridos, nenhum deles demonstrando vocação política suficiente para a missão delegada.

Foi assim que surgiu o quadro atual, com o prefeito Allyson caminhando para disputar com antigos apoiadores, por algum motivo insatisfeitos com sua administração. O primeiro da lista foi o vice-prefeito João Fernandes de Melo Neto, ainda no primeiro no de gestão. Essa dissidência foi seguida pelos vereadores Paulo Igo e Tony Fernandes e do secretário Breno Queiroga, ex-prefeito de Olho d´Água dos Borges e ex-candidato a governador, que ocupava a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos e era tido como o braço direito do prefeito.

Mais recentemente o prefeito perdeu mais aliados, como o empresário Tião Couto, ex-vereador Genivan Vale e o presidente da Câmara Municipal, vereador Lawrence Amorim. Genivan segue orientação do senador Rogério Marinho e Lawrence do deputado estadual Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa.

Fato interessante é observar que a próxima eleição, em Mossoró, será disputada entre seguidores do bolsonarismo. Até o momento, não há representantes de oposição apoiados pela governadora Fátima e, consequentemente, pelo presidente Lula. É possível que isso seja um prenúncio do quadro nas eleições de 2026.

Em política, tudo pode acontecer. Mesmo assim, diante de todos esses acontecimentos, o prefeito Allyson mostra tranquilidade em relação a sua candidatura. As pesquisas continuam favoráveis e, talvez, não haja tempo suficiente para alterações significativas no quadro eleitoral. De quebra, a população aguarda o início do Mossoró Cidade Junina, evento festivo que costuma turbinar a imagem do prefeito de plantão.