LAÍRE ROSADO, Um Índio na Hierarquia da Igreja – Parte final

Após sua libertação pelos índios e o casamento com Muira Ubi ou Tabira, filha do cacique Arcoverde, Jerônimo de Albuquerque viveu com os índios por muitos anos. Os dois tiveram oito filhos mestiços, sendo Catarina a mais velha. Em uma segunda união, Jerônimo teve outros onze filhos.

Catarina de Albuquerque, mameluca, foi o primeiro filho de Jerônimo de Albuquerque e da princesa Tabajara Muira Ubi. Casou-se com o nobre florentino Felippe di Giovanni Cavalcanti, Cavaleiro da Ordem Soberana e Militar de Malta. O casal teve 11 filhos, entre os quais, Antônio Cavalcanti de Albuquerque, pai de Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, o futuro Cardeal Arcoverde.

Antônio Cavalcanti de Albuquerque queria dois filhos padres e, se possível, um deles bispo. Decidiu enviar o filho Joaquim Arcoverde, que tinha raízes indígenas para estudar em Roma, onde estudou Teologia, Filosofia e Letras, iniciando assim sua formação religiosa, aos 13 anos.

Em 1874, foi ordenado padre aos vinte e quatro anos. Posteriormente, em 1891, foi nomeado bispo em Goiás pelo Papa Leão XIII, concretizando um sonho do seu pai. Em 11 de dezembro de 1905, foi promovido a Cardeal pelo Papa Pio X, tornando-se o primeiro cardeal da América Latina.

Na condição de cardeal, O pernambucano Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti (1850-1930), o cardeal Arcoverde, entrou para a história como o primeiro religioso latino-americano a participar de um conclave no Vaticano, onde participaram 57 cardeais de 14 países. Essa eleição ocorreu entre 31 de agosto e 3 de setembro de 1914 e elegeu o italiano Giacomo Battista della Chiesa (1854-1922) como papa Bento XV, sucedendo então o papa Pio X (1835-1914).

O cardeal Arcoverde transformou sua permanência em Roma num momento histórico, ao oficializar Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil e para que a estátua do cristo Redentor fosse instalada na então capital federal, o que ocorreria em 12 de outubro de 1931.

No conclave seguinte, entre 2 e 6 de fevereiro, quando foi eleito o Papa PIO XI, não participou por estar com problemas de saúde e foi proibido por seus médicos de realizar a longa viagem até Roma. Na época, o único meio de transporte para essa viagem era o navio que saia de dois portos, Rio de Janeiro e Recife.

Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti (1850 – 1930), o Cardeal Arcoverde faleceu aos 80 anos, dos quais, 56 anos a serviço da Igreja Católica, iniciando como padre e encerrando suas atividades como cardeal. Em nenhum momento, ao que parece, chegou a ser discriminado por sua origem indígena, resultado da união entre Jerônimo de Albuquerque e Muira-Ubi.

Laíre Rosado

Médico e ex-Deputado