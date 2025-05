LAÍRE ROSADO – Sucessão e Renúncias, o jogo do poder

A movimentação política relacionada às eleições em 2026 estão se tornando mais visíveis. Já era tempo. Os possíveis candidatos estão definidos, tanto nas disputas majoritárias, quanto nas proporcionais. Daqui para frente, algumas acomodações, pacificações, alianças, rompimentos, serão mais visíveis, sempre procurando as melhores composições favoráveis aos pretendentes. Mesmo que todos não possam ser vitoriosos, o mais frequente é que os mais espertos cheguem à frente na contagem dos votos. Mossoró pode ser apontada como o exemplo mais recente.

Com as bênçãos do ex-senador José Agripino, dirigente estadual da Federação União Progressista, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, mostrou competência e. dando prosseguimento a sua marcha vitoriosa até a prefeitura municipal, emplacou o seu nome entre os candidatos a governador do Rio Grande do Norte. Antes disso, rompeu com alguns correlegionários, demitiu secretários que poderiam lhe fazer sombra, rompeu com políticos importantes, como o senador Rogério Marinho, elegeu um vice-prefeito anódino, mas que só tivesse fidelidade a ele próprio. Em 10 ou 11 meses, poderá renunciar ao cargo, exigência da Lei Eleitoral para ser candidato, sem perder o comando na prefeitura de Mossoró.

A governadora Fátima Bezerra chegou a admitir a permanência no cargo para concluir o seu cargo presidindo as eleições estaduais. O presidente Lula mostrou-lhe a necessidade de tê-la como candidata ao Senado ante a perspectiva de a oposição fazer maioria na Alta Câmara do país, dificultando sua gestão em uma possível terceira reeleição para o cargo e quarto mandato de presidente da República. A entrada de Fátima Bezerra no páreo, teoricamente, irá complicar as reeleições dos atuais senadores, Styvenson Valentim ou Zenaide Maia.

Fátima, Styvenson e Zenaide são três dos mais importantes figurantes nas eleições do próximo ano, pois disputarão cargos maioritários. . Seus projetos, além da aprovação popular, terão que ser bem arquitetados com as demais lideranças estaduais que poderão, ou não, estar disputando algum cargo eletivo nas próximas eleições. A peleja foi iniciada. Não há mais tempo para recuos. Daqui para frente, o objetivo é somar cada vez mais. E, se possível, não cometer erros. A política não é jogo para crianças, embora muitos dos seus principais representantes tenham amargado alguma derrota.

Além desses candidatos a cargos maioritários, a política potiguar possui outros líderes importantes que terão influência marcante no processo eleitoral. Alguns ainda estão indefinidos em termos de candidaturas, mas entrarão com forças total no momento em que essas definições forem sendo tomadas. É questão de aguardar um pouco mais. Com a oficialização dos nomes nas convenções, a campanha eleitora será iniciada. Após a definição do primeiro turno, o eleitor poderá fazer suas projeções sobre o resultado final do pleito, torcendo para que o melhor candidato seja o futuro governador do Estado.

Laíre Rosado, médico e ex-deputado