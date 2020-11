Laíre Rosado: Saúde para todos

Em entrevista ao jornal DeFato, o prefeito eleito Allyson Bezerra declarou que uma das prioridades da sua gestão “será a saúde pública de nosso município que vive um caos e completo desrespeito para quem precisa dos serviços. Nosso compromisso é zerar filas de cirurgias e exames, e acima de tudo garantir os atendimentos para quem precisa tanto na zona urbana quanto na zona rural.”

O prefeito eleito vai com mais coragem ainda ao dizer que “o desafio está em todas as áreas, pois é visível que nenhuma funciona bem. Mas, com muito trabalho vamos solucionar os diversos problemas.”

O fato de estar motivado nesse nível é positivo. A realidade, no entanto, poderá ser diferente.

Sobre saúde, contei neste espaço um depoimento do vereador Arthur Virgílio, Manaus, que foi eleito prefeito martelando na tecla “saúde”. Eleito, cumpriu a promessa e investiu muito mais do que a exigência constitucional ao terminar o mandato, disse ele, contratou pesquisa para avaliar seu mandato. O pior item, o setor mais criticado pela população foi a saúde.

Nenhum prefeito tem superpoderes e o eleitor reconhece essa realidade. Passado o momento de euforia da vitória, o melhor é desarmar os espíritos e reconhecer que administrar um município, nos dias de hoje, não é nada fácil.

Dizer que “com muito trabalho vamos solucionar os diversos problemas” parece ser precipitação. Muitas soluções podem chegar ao êxito, mas prometer solucionar os diversos problemas pode ser promessa impossível de cumprir. Melhor ter mais cuidado com as declarações.

Em relação à saúde, mesmo convivendo com problemas diários, é preciso reconhecer que a administração atual foi competente no combate à epidemia do novo coronavírus. Depois, as filas de cirurgias eletivas foram zeradas. É justo reconhecer que muitos deles foram resolvidos. Outros, continuarão sendo dor de cabeça para os prefeitos vindouros.

Ainda há muito a ser resolvido. É positivo saber que o prefeito eleito tem noção das dificuldades que terá de enfrentar. E a população torce para que ele consiga recursos federais e estaduais, o suficiente para cumprir suas promessas. Esse é o desejo de todos os mossoroenses.