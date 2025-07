LAÍRE ROSADO Resposta do presidente do STF ao presidente Donald Trump

O Brasil é um país politicamente dividido. Meio a meio, mesmo. A discussão política saiu do ambiente parlamentar, passando pelo Executivo e atingindo o Supremo Tribunal Federal. A população acredita que o STF está muito politizado, embora, em boa parte dos casos, são os próprios políticos que convocam o Tribunal Superior sobre questões típicas do processo político.

Desde que assumiu seu segundo mandato presidencial, Donald Trump vem ocupando o noticiário internacional. Meteu o bedelho na guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel e Palestinos, Irã e Israel, falando alto e exigindo adoção de posições pelas partes envolvidas em processos internacionais. Chegou mesmo a ameaçar outros países caso não observassem suas recomendações.

Em relação ao Brasil, assumiu uma posição de apoio a Jair Bolsonaro, exigindo anistia política ao ex-presidente, como se o País não tivesses suas próprias leis. Isso tem provocado reações pelo mundo afora, divergentes do atual governo americano. Trump quer tomar o Canadá, deseja assumir os destinos da Groelândia, ameaçou o todo poderoso presidente russo, Vladimir Putin e bombardeou o Irã.

Procurando defender o amigo, ex-presidente Bolsonaro, Trump invade a autonomia brasileira e exige a anistia política do aliado. Apesar da pressão maior ser em relação ao Supremo Tribunal Federal, a repercussão recai totalmente no presidente Lula.

Na época de cartas peles redes sociais, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luis Roberto Barroso publicou sua carta oficial. O ministro afirmou que diferentes visões de mundo “não dão direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram”. Barroso termina o texto dizendo que “como as demais instituições do país, o Judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo.”

Trump afirmou que a tarifa de 50% sobre as importações brasileiras seria aplicada em razão do que chama de “caça às bruxas” contra o ex-presidente Bolsonaro, que é réu no Supremo por tentativa de golpe.

Em sua carta, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, afirma que o presidente Donald Trump tem uma compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no Brasil, nos últimos anos. E lembra:

a tentativa de atentado terrorista a bomba no aeroporto de Brasília;

a tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal (STF);

as acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial; e

a tentativa de golpe que, segundo a Procuradoria-Geral da República, incluía o plano para assassinar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro Barroso encerra a nota afirmando: “Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado democrático de direito”.