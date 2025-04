LAÍRE ROSADO: Pesquisas e perspectivas eleitorais

Pesquisa é bom para quem o resultado lhe é favorável. Mesmo distante do período eleitoral, o resultado serve de estímulo para quem está bem situado e de alerta para os que estão em posição inferior.

A verdade é que, ao contrário do que pode se pensar, as pesquisas não servem para prever o resultado da eleição. As que estão sendo divulgadas, faltando meses para a realização do pleito, servem para medir a intenção de voto do eleitor. A experiência comprova que o eleitor pode mudar de opinião até quando entra na cabine de votação.

Por mais criteriosa que seja um levantamento eleitoral, o resultado pode ser diferente dos votos computados nas urnas eletrônicas. A explicação é que a intenção de voto é registrada, mas não o comportamento do eleitor. Os resultados finais serão mais fiéis se a pesquisa for de boca de urna, feitas no dia da votação logo que as urnas fecham.

Nos últimos dias, a imprensa tem publicado pesquisas eleitorais sobre a sucessão presidencial e, também, para o governo do estado. Em termos nacionais o eleitor tem motivos para ficar confuso, com os dois principais candidatos enfrentando problemas pessoais. Em sua coluna de hoje, Eliane Cantanhede registra que enquanto “o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu, inelegível e doente, Lula beira os 80, cansado e impopular.”

O quadro político atual desfavorável às duas lideranças pode ser modificado, mas é pouco provável que isso venha a acontecer em pouco tempo. Para Lula, falta um sucessor. Interessante é que ele foi cobrado sobre isso pelo ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica e por, imaginem só, pelo cacique Raoni. Outras lideranças políticas evitam o confronto com o presidente Lula.

Pela oposição, despontam os nomes de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, seguido pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e dos governadores Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado, mas nenhum deles com o carisma do ex-presidente Bolsonaro que, até o momento, não aceita discutir nomes para a disputa presidencial.