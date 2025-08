LAÍRE ROSADO O Candidato de Direita no Rio Grande do Norte

Quem leu a entrevista concedida pelo senador Rogério Marinho à Tribuna do Norte, edição de ontem, identificou um recado que deverá ser a tônica das mensagens de sua candidatura ao governo do estado. Sem meias palavras, o senador Rogério afirma que “a direita está unida, porque quem representa a direita no Estado, somos nós do PL”.

O senador potiguar assegura que não há divisão entre seus simpatizantes. Esclarece que a direita tem um pré-candidato, ele próprio, assim como a esquerda tem seu pré-candidato, que é Cadu Xavier. Os demais candidatos a governador, prefeito Allyson Bezerra e ex-prefeito Álvaro Dias, entre outros, podem ser classificados como de centro-direita, “que são respeitáveis, e, inclusive, têm partidos políticos.

Rogério cita nominalmente os partidos a que estão filiados Álvaro Dias Republicanos, Allyson Bezerra, União Brasil e Zenaide Maia, presidente estadual do PSD, candidata à reeleição para o Senado. Acontece que, em nível federal, fazem parte do governo do Lula. E acrescente: “acho que o eleitor está cansado de ser enganado, das pessoas fazerem de conta que são uma coisa aqui e agirem de uma forma diferente lá por conveniência política, ou seja lá o que for”.

Está claro que o senador Rogério adianta a escolha da temática para a campanha onde pretende disputar o governo, em 2026. Defender o ex-presidente Bolsonaro e fazer oposição aos governos federal e estadual. Segundo Marinho, Bolsonaro “é um fenômeno que as pessoas tendem a minimizar, mas ele representa o sentimento do brasileiro comum, aquele que preza a sua família, quer a segurança pública, que é contra a corrupção e o estado gigantesco, que só cria dificuldades e burocracia, que impede o empreendedorismo”. Os demais candidatos, deixa evidente, silenciam em relação à Lula, bem avaliado no Rio Grande do Nortte, e escolhem a governadora Fátima Bezerra como alvo principal de suas críticas.

Ante a possibilidade de segundo turno, Rogério deixa a porta aberta para os demais concorrentes que se consideram de oposição; “existem pré-candidatos do centro e centro-direita que são respeitáveis, ambos, inclusive, tanto o ex-prefeito Álvaro como o prefeito Alysson, têm partidos políticos”.

Para concluir, Rogério disse: as discussões de candidaturas ao Executivo em 2026, “não são em torno de nomes, mas em torno de um projeto, que não pode estar distante do que está acontecendo no Brasil.