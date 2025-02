LAIRE ROSADO – MACRON, PRESIDENTE FRANCÊS, REAGE A TRUMP, PRESIDENTE AMERICANO

Quanto mais se discute a política de taxação de produtos estrangeiros, por parte do presidente americano, menos a população que não entende de economia vai percebendo o que está por acontecer. Ouvi, na tarde de hoje, entrevista do presidente francês rebatendo os argumentos de Donald Trump e, falando em tom de desafio, dizer que as nações não podem nem devem se ajoelhar perante o presidente americano.

Depois de registrar o bom relacionamento que mantém com Trump. Macron disse ter ouvido do americano que “não está feliz com a Europa, porque tenho um déficit comercial”. Macron perguntou se o principal problema do governo americano era a União Europeia, para responder de imediato, não, não é. Seu primeiro problema é a China, então, você deve se concentrar nesse primeiro problema. Depois, a Europa é uma aliada dos americanos. Se você quer que a Europa se envolva em mais investimentos, segurança e defesa, você não deve ameaçar as economias europeias ameaçando-as com tarifas. Então, a integração da cadeia de valor entre os EUA e Europa é super alta.

Macron disse ter alertado Trump que muitas das economias europeias vão financiar a economia dos EUA. Se ele começar a colocar tarifas em todos os lugares, vai cortar os elos, e isso não será bom para o financiamento da economia dos EUA. Presidente da segunda economia da União Europeia, perdendo somente para a Alemanha, Macron falou com o presidente americano sem mostrar receio. Foi claro ao afirmar que a União Europeia tem que estar pronta para entregar o que queremos e o que precisamos para nós mesmos. Precisa estar pronta para para agir em função de seus próprios interesses.

O presidente francês defende que a União Europeia não dever esperar pela iniciativa do presidente americano e apenas reagir. O que temos que fazer é agir por nós mesmos e dizer ao nosso povo que este é o nosso projeto, é isso que queremos.

O Brasil, corretamente, não está respondendo ao que poderá se constituir em futura provocação de Trump aobretaxando produtos brasileiros.O presidente Lula tem sido cauteloso e, certamente, está acompanhando as medidas adotadas pelo presidente americano para,a exemplo de Macron, reagir a tudo isso, no momento oportuno