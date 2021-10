LAÍRE ROSADO: Lula X Bolsonaro, quadro indefinido

Quando Lula recuperou seus direitos políticos em março de 2021, com o Supremo Tribunal Federal anulando as duas condenações por corrupção que o mantiveram preso por 19 meses e o impediram de enfrentar Bolsonaro nas urnas em 2018, o ex-presidente passou a ser apontado como o candidato com maiores condições para enfrentar o atual presidente, Jair Bolsonaro.

A posição de Lula ficou mais cômoda ainda, com outra decisão judicial de amplo alcance, que considerou que o juiz Sérgio Moro não foi imparcial no seu julgamento. Essa sentença teve um efeito cascata cristalizado em uma série de decisões judiciais que nos últimos meses levaram ao encerramento de praticamente todos os processos contra ele em hoje, só tem um processo penal aberto, segundo sua defesa.

Está praticamente definido que tanto Lula quanto Bolsonaro serão candidatos nas eleições presidenciais marcadas para outubro de 2022. O cenário política mostra um presidente com aumento da rejeição pelos eleitores e um crescimento constante do ex-presidente Lula.

A CPI da Covid no Senado encerrou seus trabalhos, faltando apenas a votação do relatório, recomendando que o presidente seja indiciado por crimes contra a humanidade pela gestão da pandemia. Lula, por sua vez, tem a oposição de grande parte da elite e da mídia. O curioso é que Jair Bolsonaro foi eleito pela rejeição da população ao partido dos trabalhadores. Agora, Lula poderá voltar pela insatisfação do mesmo eleitor com o presidente Bolsonaro.

Faltando menos de um ano para o primeiro turno das eleições, os candidatos precisam construir uma coalização capaz de diminuir a rejeição capaz de reeleger Lula presidente da República e o presidente Bolsonaro superar as imensas dificuldades que enfrenta a sua administração, principalmente na área econômica.