LAÍRE ROSADO: Indiciamento do presidente Bolsonaro e correligionários

O presidente Jair Messias Bolsonaro terá dias de intranquilidade pela frente. Considerando que foi ele quem comandou as decisões do governo federal sobre a pandemia da Covid-19, continua levando o assunto na brincadeira, publicando em suas redes sociais que há uma ligação entre a vacina contra a covid e a Aids.

No Senado, a tropa de choque governista não conseguiu blindar o presidente da República e, por 7 votos a 4, os senadores que integraram a CPI indiciaram Bolsonaro, além 78 pessoas e duas empresas. Além do presidente Jair Bolsonaro, seus três filhos, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro e várias pessoas ligadas ao presidente, dentro e fora do governo, foram denunciadas.

Hoje, o presidente tem o foro privilegiado e a proteção da liderança da Câmara, mas se não conseguir reeleição, enfrentará ações judiciais quando deixar o cargo. Perdendo a presidência e o foro privilegiado e as acusações contra ele serão encaminhadas à primeira instância.

O relatório da CPI foi entregue pelos senadores ao procurador-geral da República e outros órgãos de investigação. Para evitar o desgaste de uma denúncia direta contra o presidente, o procurador-geral Augusto Aras pode determinar o arquivamento do processo, a abertura de inquérito, para ganhar tempo, ou apresentar uma denúncia, o que parece menos provável.

A PGR pode ainda analisar a possibilidade de uma denúncia criminal, pois há estudos comprovando que o discurso e as políticas de Bolsonaro influenciaram o comportamento de brasileiros sobre a pandemia, provocando milhares de mortes evitáveis.

Não confiando totalmente em Aras, os integrantes da CPI decidiram criar um observatório da pandemia, para acompanhar os desdobramentos da investigação parlamentar. Como a CPI foi um inquérito público esse trabalho poderá ser acompanhado por quem tiver interesse no caso. Em ação paralela, pediram ao STF que o presidente Bolsonaro seja banido de todas as redes sociais, por vinculação falsa associando vacinação contra Covid com a contaminação por Aids.