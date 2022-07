LAÍRE ROSADO: Fazenda São João e Política Local

A política sempre foi caracterizada pela dinâmica dos acontecimentos. Alguns fatos são modificados rapidamente. Outros, demoram um pouco mais. Para as eleições deste ano, registrou-se a aproximação política da ex-deputada Sandra Rosado com o ex-senador José Agripino, afastados desde as eleições de 1978. Antes de entrarem no complicado e difícil mundo da política, havia um bom relacionamento pessoal entre as famílias. Residiam na mesma rua, Dionísio Filgueira, no mesmo quarteirão, mas estavam afastados pelas disputas políticas no Rio Grande do Norte, sobretudo em Mossoró.

Tudo aconteceu porque a ex-deputada estadual e atual vereadora Larissa Rosado foi surpreendida pelo deputado Ezequiel Ferreira de Souza, presidente estadual do PSDB lhe informando de que o partido não apresentaria candidaturas à Câmara dos Deputados. Além de Ezequiel, outros deputados estaduais do partido estavam comprometidos com Larissa para essa disputa. Além do apoio declarado do próprio Ezequiel, Larissa tinha a simpatia da direção nacional do PSDB Mulher para o seu projeto. A presidente nacional desse segmento, Yeda Crusius, perplexa, não quis acreditar que esse fato estivesse acontecendo, mas não teve como interferir na problemática local.

É isso mesmo. São coisas da política, onde tudo pode acontecer, por mais estranho que possa parecer. Sandra e Larissa não renunciaram ao projeto e passaram a procurar outra alternativa partidária. Conversaram e foram contactadas por outras legendas. A decisão final foi pela filiação das duas ao União Brasil, partido resultante da fusão do DEM com o PSL. Ironia do destino, o presidente do diretório estadual do UB é presidido pelo ex-senador José Agripino. Obrigadas a deixarem o grupo político de antigos correligionários e iniciando a aproximação de antigos adversários. No primeiro contato, os espíritos foram desarmados com a afirmação de Agripino: “Sandra, nós nunca tivemos desavenças pessoais. Os desentendimentos foram entre seu pai, Vingt Rosado, e o meu pai, Tarcísio Maia. Queremos que Larissa seja candidata a deputada estadual pelo nosso partido, mas você tem que ser candidata a deputada federal”.

A conversa me fez lembrar diálogo entre o deputado Vingt Rosado e o senador Dinarte Mariz. O primeiro, reclamando e dizendo ao senador que não tinha como continuar no mesmo sistema político, por conta de hostilidades políticas do governador Tarcísio Maia, que cooptava amigos e criava dificuldades a sua liderança. Dinarte, em sua sabedoria política, querendo minimizar o problema fez a seguinte colocação: Vingt, o problema de Tarcísio com você não é pessoal. Acontece que a Fazenda São João – de propriedade de Tarcísio Maia – fica em Mossoró. Se a Fazenda São João fosse em Caicó, Tarcísio estaria emulando comigo, e não com você.

Hoje, a Fazenda São João não existe mais. Parte do seu território foi ocupado pelo MST. Outro espaço encontra-se em área urbana da cidade, indo desde o Hotel Termas, passando pelo Contorno Wilson Rosado, UNP, condomínios de luxo e vários outros empreendimentos comerciais. Por trás do Partage Shopping surgem outros condomínios residenciais e uma avenida foi aberta e asfaltada, batizada, com muita justiça, de Avenida Tarcísio Maia.