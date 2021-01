LAÍRE ROSADO – Equipe Administrativa

Estava em pleno exercício do mandato de deputado federal quando fui surpreendido por uma visita dos colegas deputados Aluísio e Henrique Alves. Pediram para que eu aceitasse ser nomeado secretário de Agricultura, permitindo que um amigo comum, João Faustino, na condição de primeira suplente, assumisse o mandato, por um determinado período.

Embora os dois não soubessem, eu estava muito preocupado com a saúde do meu pai que, constantemente, ficava hospitalizado em Unidades de Terapia Intensiva em Natal. Perguntei se não podia ser uma outra secretaria, pois, agricultura, não era minha formação profissional.

Aluísio foi rápido na resposta ao afirmar que não seria necessário conhecimento. Eu devia escolher uma equipe competente, ficando responsável pela parte política do órgão e, dessa maneira, colaborando com a gestão do governador Garibaldi Filho.

Topei o desafio e conversei com Pedro Almeida, ex-diretor da Escola Superior de Agronomia de Mossoró, com experiência em várias secretarias de governo, que aceitou assumir o cargo de subcoordenador. A partir desse instante, concordou em ser, de fato, o secretário de agricultura do Rio Grande do Norte.

Logo no início da nossa gestão, o desembargador Danilo Simonetti foi à Secretaria e me sugeriu que priorizasse a campanha contra a febre aftosa. O arcebispo de Natal, dom Nivaldo Monte, da mesma forma, recomendou a recuperação da cultura do alho em Governador Dix-sept-Rosado. O presidente da Associação Norte Rio Grandense de Criadores de Caprinos e Ovinos defendeu a realização das Feiras do Bode, que passou a ser um evento reivindicado por vários municípios.

Em poucos dias, nossa gestão ganhou dimensão na política estadual, avançando em outros programas como peixamento de açudes, lagoas e rios, estimulando a piscicultura potiguar. Os assentamentos rurais passaram a ter assistência mais efetiva, com programas financiados, em parceria com o governo federal. Vale ressaltar a colaboração valiosa que foi desenvolvida com o Sebrae.

Estou lembrando esses fatos para mostrar que, uma boa equipe, como a que me acompanhou no tempo em que fui secretário da Agricultura, é responsável pelo trabalho, em qualquer administração. O prefeito diplomado de Mossoró, Allyson Bezerra, que assume hoje, pode ser considerado jovem para governar uma cidade do porte de Mossoró, mas com bons auxiliares, será capaz de corresponder às expectativas dos que votaram nele. Daí a responsabilidade dos que, ao lado do prefeito, assumem as Secretarias Municipais de Mossoró.

