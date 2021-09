LAÍRE ROSADO: Desgaste em conta-gotas

DESGASTE EM CONTA-GOTAS

O resultado da pesquisa DataFolha, aplicada após as mobilizações do dia 7 de setembro, não agradou ao presidente Bolsonaro nem aos seus ministros e simpatizantes. Aliás, toda pesquisa, agrada aos que ficam melhor situados e têm a contestação dos que estão no lado contrário. Mas, é importante lembrar sempre que esses dados deverão estar modificados até as eleições do próximo ano.

No momento, o presidente Bolsonaro precisa superar três importantes pontos negativos para sua imagem. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é o resultado da pesquisa mostrando que seu governo é reprovado por 53% da população. E, o mais grave, essa desaprovação vem crescendo de pesquisa a pesquisa sendo confirmada em todos os Institutos.

O segundo ponto, quase instransponível, é o temperamento do presidente Bolsonaro que termina sendo, ele próprio, seu maior opositor. Não precisa ter adversários. Enquanto isso, o ex-presidente Lula, com carisma indiscutível, vem aumentando a distância proporcional na preferência do eleitor entre os dois. No segundo turno, revela a pesquisa, Lula tem 56% das intenções de votos e Bolsonaro 38,25%. Hoje, é grande a distância entre os dois.

Em terceiro lugar, a questão da credibilidade é um ponto que merece ser considerado. Na última pesquisa, 57% dos entrevistados afirmaram não acreditar nas declarações do presidente Bolsonaro. Não se pode acreditar no que ele fala, disseram os entrevistados.

O resultado dessa pesquisa mostra o quadro eleitoral se as eleições fossem hoje. Em 2022, iniciada a campanha política, ele poderá ser modificado. Ou não. A assessoria política do presidente Bolsonaro está alerta, mas não consegue reverter a perspectiva atual.

Analistas mais isentos, comentam que o governo Bolsonaro pode ser comparado a um gelo que está derretendo. Contudo, esse desgaste ainda está em conta-gotas, com possibilidade de ser revertido, dependendo da competência do próprio Jair Bolsonaro.

Laíre Rosado é médico e ex-deputado federal