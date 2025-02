LAÍRE ROSADO: CANDIDATURA A GOVERNADOR

Terminada a campanha de 2024, e mesmo antes da posse e da leitura da tradicional mensagem anual à Câmara Municipal, o prefeito Allyson Bezerra iniciou sua campanha como candidato ao governo do estado. Nada de surpreendente. Todos sabiam que ele não permaneceria como prefeito de Mossoró. Em março de 2026, seis meses antes das eleições, terá que renunciar ao mandato passando o cargo para o vice-prefeito.

Para concorrer a um cargo majoritário estadual é aconselhável iniciar muito cedo a campanha. Como o projeto de Allyson, desde o início, foi disputar o cargo de governador, faz-se necessário iniciar a campanha com antecedência, como vários outros pretendentes estão fazendo. É possível identificar projetos semelhantes, como os senadores Rogério Marinho e Styvenson Valentim, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, o vice-governador Walter Alves, e outros que trabalham junto às bases eleitorais.

De todos esses nomes, somente o prefeito Allyson pode ser considerado iniciante na política estadual. Os demais candidatos mostram a experiência adquirida em pleitos anteriores, com articulações na política estadual e convivência com políticos com liderança nacional.

A vitória para a prefeitura de Mossoró, por duas vezes consecutivas, credencia Allyson Bezerra a tentar voos mais altos. Repete a experiência da ex-prefeita Rosalba Ciarlini que foi eleita senadora e governadora graças a uma boa avaliação na administração municipal, além de divulgação correta nas mídias sociais.

Política não é brincadeira e qualquer descuido pode ser fatal para pretendentes a cargos eletivos. Costuma-se dizer que não existem amigos nessa carreira, mas aliados que podem mudar de posição a qualquer momento. Consagrado nas urnas e reeleito prefeito de Mossoró, Allyson está confiante que poderá chegar a governador, sobretudo após a divulgação das primeiras pesquisas onde ele aparece bem colocado à frente dos demais candidatos. É cedo para comemorar o resultado desses levantamentos, mas não deixa de ser animador, para alguém que ocupa uma prefeitura no interior e vai concorrer com políticos de destaque no cenário potiguar.