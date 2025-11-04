LAÍRE ROSADO – A Escolha do Melhor Candidato

O ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, presidente estadual do Republicanos, faz parte da nova elite política do Rio Grande do Norte. Hoje, em entrevista à FM94 de Natal, no programa Jornal da Cidade, foi entrevistado pela jornalista Michelle Rincon. quando fez algumas declarações interessantes sobre o momento político estadual.

No momento, afirmou, está pesquisando, ouvindo os eleitores nos municípios, para saber as necessidades reais da população, aglutinar ideias para elaborar um programa de governo em consonância com os sentimentos e as aspirações populares. Admitiu, inclusive, mudar de partido no caso de receber um apoio consistente nesse sentido, no caso, filiando-se ao partido liberal. Existe entendimento político entre ele e os senadores Rogério Marinho, Styvenson Valentim e Paulinho Freire, prefeito de natal, para que caminhem juntos nas próximas eleições.

Álvaro Dias considera que o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra poderá ficar fora do segundo turno, nas eleições para governador, lembrando que Carlos Eduardo tinha, nas pesquisas, 52% da preferência, quando previu que ele não iria ao segundo turno. E Paulinho Freire foi o eleito prefeito de Natal. É uma situação semelhante a de Allyson, afirmou. Acredita que isso acontecerá pelo fato de o prefeito de Mossoró não ter um grupo político consistente, embora bem situado nas pesquisas, por conta de divulgação midiática bem preparada. Lembrou que, nas últimas eleições, foi cotado para disputar o governo, mas achou importante permanecer no cargo de prefeito para tocar vários projetos que foram concluídos, o mesmo podendo acontecer com o prefeito de Mossoró.

O ex-prefeito de Natal disse que ainda falta algum tempo para o período eleitoral. Atualmente, é candidato a governador e, no momento exato, em janeiro ou fevereiro, Rogério sendo candidato a governador, ele poderá disputar o Senado. Também falou que ainda poderá ocorrer uma ampla negociação unindo o próprio Álvaro Dias, Rogério Marinho, Styvenson Valentim, Paulinho Freire e o próprio Allyson Bezerra. Em política, tudo pode acontecer, dependendo dos entendimentos entre as lideranças.