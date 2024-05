LAIRE ROSADO – A Demissão de Jean Paul Prates

A demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras não transcorreu dentro da normalidade desejada pelo governo. O ex-senador não esperava pelo afastamento e fez questão de mostrar o seu descontentamento com o presidente Lula.

Vamos lembrar que a nomeação de JPP para a presidência da Petrobras pode ter sido negociada ainda em 2022, quando exercia o cargo de senador. Como suplente da senadora Fátima Bezerra, assumiu o Senado quando da eleição da titular do cargo como governadora do estado.

Jean desejava ser candidato à reeleição, mas Fátima tinha interesse no apoio do ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo, considerado importante para que ela continuasse no cargo. Para isso pediu a ajuda do presidente Lula para convencer JPP a desistir da própria candidatura. Em troca, Lula teria prometido ao então senador uma nomeação de destaque no seu futuro governo, ministro de Estado ou presidente de algum órgão importante, como a Petrobras. E Jean foi candidato a suplente na chapa de Carlos Eduardo.

Lula foi vitorioso, Fátima reeleita governadora, mas Carlos Eduardo foi derrotado. Jean Paul teria sido nomeado presidente da Petrobras como prêmio de consolação. Acontece que sua escolha não foi bem aceita por outros componente do governo Lula, sobretudo os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira e da Casa Civil, Rui Costa, que trabalharam ativamente pela derrubada de JPP, até conseguirem convencer Lula nesse sentido.

O Rio Grande do Norte sai perdendo com a demissão de Jean Paul. A partir de agora, não tem nenhum representante no primeiro escalão do Governo Federal, nem na presidência de órgãos importantes da administração Lula. Quanto a Jean Paul, que reagiu à demissão com inconformismo e irritação, deixa de ser um nome com possibilidade de disputar a eleição de governador do estado em 2026 pelo partido dos trabalhadores, onde não deverá continuar filiado.

São acontecimentos políticos a que todos estão submetidos e que continuarão a acontecer, favorecendo a alguns, mas com prejuízos para outros.

Laíre Rosado

Médico e ex-deputado federal