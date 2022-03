LAÍRE ROSADO: A Candidatura de Ezequiel ao Governo do Estado

Ao que tudo indica, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza será mesmo candidato a governador. Como ainda não comunicou oficialmente a disposição em concorrer ao governo do estado, não fica afastada a possibilidade de optar pela reeleição a deputado estadual, cargo que ocupa no momento.

Enquanto se especula sobre sua candidatura, ele administra com habilidade as articulações em torno do seu nome, mesmo que, oficialmente, sem admitir que disputar o cargo fazia parte do seu projeto político. Pela receptividade conquistada, seu nome foi sugerido para disputar os cargos de senador e de governador, o primeiro pela situação e o segundo pela oposição ao governo Fátima Bezerra.

No momento em que o presidente da Assembleia definir sua candidatura ao governo do estado, desaparece o favoritismo absoluto que caracterizou a disputa pela reeleição da governadora Fátima Bezerra. Até o momento, ao menos oficialmente, não existe nenhum candidato capaz de ameaçar sua recondução ao cargo que ocupa.

Com Ezequiel candidato, o quadro político local muda de imediato. Como presidentes dos diretórios estaduais do MDB e do PSDB, o deputado federal Walter Alves e Ezequiel Ferreira divulgaram nota oficial anunciando aliança para a disputa a disputa de cargos proporcionais. O primeiro será responsável pela nominata de deputados federais. O segundo, indicará os nomes que concorrerão à Assembleia Legislativa.

Ezequiel Ferreira para governador e Walter Alves compondo a chapa como candidato a vice-governador. Outros partidos apoiarão essas candidaturas majoritárias. O União Brasil admitiu essa possibilidade, mas outras legendas seguirão o mesmo caminho.

Antes de definida essa situação, os principais interessados nessa disputa já analisam as razões dos fatos que antecederam o acontecimento. Importa saber onde erraram e suas consequências imediatas, evitando mais prejuízos futuros. Enquanto isso, seus estrategistas continuam os entendimentos para o fortalecimento do projeto. .

O eleitor, por sua vez, ficará satisfeito, pois terá a possibilidade de escolher seus futuros governantes entre bons postulantes. Com os times em campo tem a certeza de que se prepara para assistir a uma campanha que será bem disputada, passo a passo, voto a voto, com candidatos experientes que sabem que nenhum erro pode ser admitido, sob pena de comprometer o projeto. É vencer ou vencer.