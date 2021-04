Ladrões roubam cabos e equipamentos de poço em Mossoró

Neste sábado (03), bandidos roubaram cabos elétricos e equipamentos do Poço 30, em Mossoró, no Oeste Potiguar. Em virtude do ocorrido, seis bairros tiveram o abastecimento de água reduzido, de acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

A previsão é que a reparação termine nesta segunda-feira, 05, quando o sistema será religado. No entanto, serão necessárias 48 horas para normalização do abastecimento para que a água chegue a todas as residências prejudicadas.

Os bairros afetados são Itapetinga (Sítio Estreito), Aeroporto 2 (Quixabeirinha), Belo Horizonte, Alto da Conceição, Lagoa do Mato e Alto do Xerém. Para minimizar a situação, a Caern remanejou água da adutora Jerônimo Rosado para as áreas abastecidas pelo Poço 30.

Caso será investigado pela Polícia Civil.