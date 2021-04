Ladrões invadem, furtam e depredam Memorial Aluízio Alves

Bandidos invadiram o prédio do Memorial Aluízio Alves, roubaram equipamentos e depredaram o espaço, localizado na Zona Sul de Natal, capital do estado. A família do ex-governador suspeita que o crime tenha ocorrido entre a noite do último sábado (17) e a madrugada de domingo (18), porque um prédio vizinho também foi alvo dos criminosos.

De acordo com o empresário Aluízio Neto, os ladrões entraram por uma janela na lateral do prédio. Fios de energia, cabos de rede de internet e telefone, um ar-condicionado e peças do acervo, foram levados pelos ladrões. Além do roubo, eles destruíram equipamentos, documentos e até parte do forro do prédio.

A família de Aluízio Alves ainda não registrou boletim de ocorrência e os prejuízos estão sendo avaliados.