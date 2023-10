Laboratório de Alfabetização Motora está com inscrições abertas para crianças típicas e atípicas

O Laboratório de Alfabetização Motora (Uern) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) está com inscrições abertas até o dia 10 de outubro para crianças entre 03 e 10 anos típicas e atípicas participarem das atividades estimulação motora do projeto de extensão vinculado à Faculdade de Educação Física (Faef). O período também é de renovação de matrícula dos(as) veteranos(as).

Os horários disponíveis são: segunda-feira e quarta-feira (9h às 9h50 e de 10h às 10h50) e terça-feira e quinta-feira (10h às 10h50).

Acesse o formulário eletrônico para fazer a matrícula ou renovação da mesma.

Saiba mais sobre o projeto pelo perfil @lam_uern no Instagram.