KLEBER RODRIGUES VAI PRESIDIR COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO NA ALRN

Os membros da Comissão de Administração, Serviços Públicos, Trabalho e Segurança Pública reuniram-se para eleição e instalação da mesma com posse do presidente e vice-presidente. Os deputados Kleber Fernandes (PL) e Subtenente Eliabe (SDD) foram eleitos como presidente e vice-presidente, respectivamente da Comissão.

“Estaremos unidos para desempenhar o melhor papel possível na Comissão”, disse Kleber Rodrigues ao demonstrar a sua satisfação em conduzir a presidência da Comissão. Fazem parte da comissão como titulares, os deputados: Kelps Lima (SDD), Nelter Queiroz (MDB) e Souza (PSB). Além dos suplentes: Cristiane Dantas (SDD), Gustavo Carvalho (PSDB), George Soares (PL), Getúlio Rêgo (DEM) e Sandro Pimentel (Psol).

O deputado Subtenente Eliabe (SDD) destacou seu compromisso com a celeridade nos processos que tramitem na Comissão. “Estamos juntos na luta por uma sociedade mais justa e me coloco à disposição para colaborar com o andamento dessa comissão tão importante a serviço do povo potiguar”, ressaltou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira (PSDB), parabenizou os membros da Comissão e desejou boa sorte. “Tenho certeza do compromisso dos nobres deputados que compõem essa Comissão com o povo desse Estado”, disse Ezequiel.