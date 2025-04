Kits da Corrida da Água serão entregues nesta sexta (11) e sábado (12)

Os kits dos atletas da Corrida da Água serão entregues na loja Sport Master, no Lagoa Mall, localizada na rua São José, 2184, Loja 9, em Lagoa Nova. Os inscritos poderão retirar os kits na sexta-feira (11), das 9h às 18h, e no sábado (12), das 9h às 17h. O evento será realizado neste domingo (13), às 5h30 da manhã, com concentração, largada e chegada no Clube da ASSEC (ao lado do Instituto Metrópole Digital da UFRN).

A prova terá percursos de 6 km e 12 km para os adultos. As categorias da Corrida da Água serão: individual masculina e feminina, servidor Caern masculina e feminina, e pessoa com deficiência masculina e feminina. A novidade deste ano é a corrida kids, para participantes de até 13 anos. O regulamento está disponível no site: corridadaagua.com.br.

A Caern, em parceria com a HC Sports e a Federação de Atletismo, realiza o evento com o objetivo de destacar a importância dos recursos hídricos, incentivando a população a refletir sobre o consumo consciente e a necessidade de preservação ambiental.

*SERVIÇO:*

*ENTREGA DOS KITS CORRIDA DA ÁGUA*

Local: Sport Master – Lagoa Mall na rua São José, 2184, Loja 9, Lagoa Nova

Sexta-feira (11/04) – 9h às 18h

Sábado (12/04) – 9h às 17h