Kelline Lima: linhas sinuosas e orgânicas como arquétipos do feminino

Por Márcio de Lima Dantas

Professor de Literatura Portuguesa da UFRN

[email protected]

O coração alegre aformoseia o rosto, mas,

pela dor do coração, o espírito se abate.

Provérbios, 15:13

1.

Kelline Lima (27.05.1973) nasceu em Natal. Assim, desde menina, já

revelava seu pendor para o mundo da arte, mesmo porque havia na família

alguns parentes que eram artistas. Isso já refrata mais explicações, pois tudo

indica que nascera com o condão que impulsiona determinado atributo, ou

seja, a potência de contemplar a realidade não como está quedada no nosso

entorno, mas a partir de figuras abstratas, como as mandalas ou os desenhos

em puro branco imitando rendas de bilro.

Assim, sua inclinação para gestar uma outra realidade — esse outro real

pertencente à arte, com seus modos de ser — não demora a chegar, pois

desde miúda o desenho e seus elementos definem-se de uma hesitante

própria gramática; já integravam a forma de ser, como se fosse espécie de

exercício do que viria a configurar seu discurso estético. Suas séries são

parcas na temática, contudo, resplendem de uma sintaxe configuradora de

uma dicção fácil de apontar como pertencente ao seu trabalho.

Com efeito, pensamos que é interessante citar os meios manuseados para

lograr êxito por meio de uma geometria (do Imaginário), o que remete ao

feminino. Desse modo, é possível observar as formas orgânicas, metade de

rostos femininos, as mandalas e as rendas de bilros em geometrias sinuosas.

Para que isso venha a ser determinada figura ou personagem, eis que temos

principalmente a caneta Posca branca e a acrílica sobre tela. Mas isso não

basta, haja vista a multiplicidade de obras resultadas de uma enorme

quantidade de técnicas.

2.

Uma das mais belas séries da artista é um conjunto de mandalas com seus

traços sinuosos e a obrigatória simetria radial, simbolizando, em religiões

como o Hinduísmo ou Budismo, a evocação de manter uma concentração em

determinado lugar durante o processo de meditação. Os budistas fazem as

mandalas com areia fina e colorida, para então desmanchá-las, demonstrando

a impermanência de tudo o que existe no universo. Só o que é permanente é

a impermanência. A técnica de construir uma mandala é um refinado

pontilhismo, usando a pintura em acrílica sobre MDF, o que causa um efeito

de uma magia que nos conclama a refletir sobre a terra, os homens, os

animais e as plantas, como um sistema em suas partes interdependentes.

Assim, movem-se o céu e as estrelas, com seu sol e sua lua.

É interessante como a imagem do sistema nos conduz a uma simbólica de

que tudo se encontra em conexão. Talvez não seja tão difícil encarar como

uma verdade essa assertiva, visto que, no cotidiano, acabamos por sentir que

os cinco sentidos não bastam para obtermos a compreensão de certos

fenômenos da realidade. Falo da intuição, habitante das regiões mais

profundas do nosso ser. Ela pode ser consultada como “coisas do coração”,

pois é lá onde estão chantados os nossos Oráculos interiores ou elementos

tais como fármacos que nos curam, que redimem o espírito, que amenizam

os achaques do corpo.

A lógica da mandala é bastante interessante. Seu princípio consta de um

ponto central, possibilitando que possa girar esse círculo ao redor do raio.

Ao realizar esse giro, haverá uma mesma semelhança das partes que irão

ocupando outro lugar. A mandala, em suas formas concêntricas, representa

o universo. Para os que seguem religiões, há uma aura em tudo,

intercambiada a uns e outros, fazendo nada ser coincidência, mas algo que

não conseguimos explicar.

A mandala busca representar sentimentos ou emoções, chafurdando nas

regiões mais profundas, buscando respostas ao que sentimos e não sabemos

os contornos do que nem sempre tem nome, seja de energia, seja de uma

identidade que não sabemos explicar. Só nos concerne sentir pela linguagem

do coração, também nominada intuição. Contemplar uma mandala é uma

busca de si, uma resposta ou, pelo menos, riscarmos certos desenhos nossos

interiores que apenas sentimos.

3.

Se quisermos selecionar qual a opus magnum das inúmeras séries de Kelline

Lima, não há como contemplar um trabalho de envergadura extremamente

diferente do que se faz nas artes visuais do Rio Grande do Norte. São as

Rendas de Bilro, resultados do uso de caneta Posca sobre papel.

Posso falar um pouco das origens e do desenvolvimento dessas rendas,

resultado de costumes portugueses (em torno de 1560). Inicialmente,

estavam vinculadas ao sacro e não ao profano. Digo assim, pois eram

elaboradas nos conventos e serviam de ornamentação às alfaias e às toalhas

para cobrir os altares durante a liturgia.

Sentada na frente da almofada, com o pique (cartão com um desenho da

renda a ser elaborada), espetado com espinhos de cardeiros e os obrigatórios

bilros de madeira, com uma ponta em forma de pera, e na extremidade o fio

muito fino vai sendo entremeado com uma agilidade que causa espanto, para,

por fim, restar o desenho que estava no papel. Os fios são geridos pelo que

chamamos bilros, como se fosse tecido com as mãos, visando a elaborar algo

abstrato, exercitando os elementos que já citamos. O suporte maior é

almofada de pano. Os demais entram como pontos a ser manipulados nas

mãos ligeiras da rendeira.

Importante lembrar que a tradição da renda de bilro encontra-se com mais

frequência nas regiões litorâneas. O melhor exemplo é o estado do Rio

Grande do Norte: dificilmente há alguma comunidade praieira que não

produza rendas de bilro ou labirintos, que são comercializados nas cidades e

apreciados pelas classes mais abastadas. Também se usa como parte ou

detalhe de indumentárias femininas.

4.

Será coincidência o fato de nossa artista ter escolhido duas formas de arte

que lançam suas fronteiras para as bandas do silêncio? O que parece são duas

obsessões: as mandalas e as rendas de bilro têm uma identidade, ocupadoras

de um mesmo lugar simbólico: o apreço pelo silêncio, contudo, sem haver

algo que as una pela mesma causa. Faço saber que ambos, por acaso,

requerem o silêncio para sua feitura. Como já disse, a mandala está

relacionada à meditação, quando do seu contemplar por alguém. De sua

parte, a renda de bilro também está associada a uma mulher sozinha com sua

almofada, concentrada em um silêncio que parece se evadir do que sucede

no seu entorno, pouco interessada no movimento e nos sons ao seu redor.

Não creio em um puro acaso, em algo não previsível; penso muito mais em

termos de duas imagens, dois signos, dois arquétipos manifestando-se, vindo

à tona das regiões abissais do ser, das regiões mais profundas, a que nem nós

mesmos temos acesso. Sucede que edificar qualquer objeto de arte de

qualidade provavelmente emana desses lugares. Não quero deixar a razão de

lado; quero fundir a razão e o sentimento, no momento em que temos uma

pessoa assinalada para dar forma, para insinuar outro conteúdo que não

apenas esse contrato inventado pela cultura com a realidade.

A artista visual Kelline Lima teve sua porta riscada para haver uma separação

dos demais seres. Não se trata de classificar a pessoa como superior ou

inferior. Ela é tão somente uma artista visual de grande capacidade de se

reinventar, sobretudo em seus trabalhos com as rendas de bilro, não com base

em como trabalham as mulheres, mas edificando, por meio de uma caneta e

de um papel, o que fora há muito uma tradição que ainda permanece, como

se fosse uma tocha que não quer se apagar.