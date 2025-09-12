Kelline Lima: linhas sinuosas e orgânicas como arquétipos do feminino
Por Márcio de Lima Dantas
Professor de Literatura Portuguesa da UFRN
O coração alegre aformoseia o rosto, mas,
pela dor do coração, o espírito se abate.
Provérbios, 15:13
1.
Kelline Lima (27.05.1973) nasceu em Natal. Assim, desde menina, já
revelava seu pendor para o mundo da arte, mesmo porque havia na família
alguns parentes que eram artistas. Isso já refrata mais explicações, pois tudo
indica que nascera com o condão que impulsiona determinado atributo, ou
seja, a potência de contemplar a realidade não como está quedada no nosso
entorno, mas a partir de figuras abstratas, como as mandalas ou os desenhos
em puro branco imitando rendas de bilro.
Assim, sua inclinação para gestar uma outra realidade — esse outro real
pertencente à arte, com seus modos de ser — não demora a chegar, pois
desde miúda o desenho e seus elementos definem-se de uma hesitante
própria gramática; já integravam a forma de ser, como se fosse espécie de
exercício do que viria a configurar seu discurso estético. Suas séries são
parcas na temática, contudo, resplendem de uma sintaxe configuradora de
uma dicção fácil de apontar como pertencente ao seu trabalho.
Com efeito, pensamos que é interessante citar os meios manuseados para
lograr êxito por meio de uma geometria (do Imaginário), o que remete ao
feminino. Desse modo, é possível observar as formas orgânicas, metade de
rostos femininos, as mandalas e as rendas de bilros em geometrias sinuosas.
Para que isso venha a ser determinada figura ou personagem, eis que temos
principalmente a caneta Posca branca e a acrílica sobre tela. Mas isso não
basta, haja vista a multiplicidade de obras resultadas de uma enorme
quantidade de técnicas.
2.
Uma das mais belas séries da artista é um conjunto de mandalas com seus
traços sinuosos e a obrigatória simetria radial, simbolizando, em religiões
como o Hinduísmo ou Budismo, a evocação de manter uma concentração em
determinado lugar durante o processo de meditação. Os budistas fazem as
mandalas com areia fina e colorida, para então desmanchá-las, demonstrando
a impermanência de tudo o que existe no universo. Só o que é permanente é
a impermanência. A técnica de construir uma mandala é um refinado
pontilhismo, usando a pintura em acrílica sobre MDF, o que causa um efeito
de uma magia que nos conclama a refletir sobre a terra, os homens, os
animais e as plantas, como um sistema em suas partes interdependentes.
Assim, movem-se o céu e as estrelas, com seu sol e sua lua.
É interessante como a imagem do sistema nos conduz a uma simbólica de
que tudo se encontra em conexão. Talvez não seja tão difícil encarar como
uma verdade essa assertiva, visto que, no cotidiano, acabamos por sentir que
os cinco sentidos não bastam para obtermos a compreensão de certos
fenômenos da realidade. Falo da intuição, habitante das regiões mais
profundas do nosso ser. Ela pode ser consultada como “coisas do coração”,
pois é lá onde estão chantados os nossos Oráculos interiores ou elementos
tais como fármacos que nos curam, que redimem o espírito, que amenizam
os achaques do corpo.
A lógica da mandala é bastante interessante. Seu princípio consta de um
ponto central, possibilitando que possa girar esse círculo ao redor do raio.
Ao realizar esse giro, haverá uma mesma semelhança das partes que irão
ocupando outro lugar. A mandala, em suas formas concêntricas, representa
o universo. Para os que seguem religiões, há uma aura em tudo,
intercambiada a uns e outros, fazendo nada ser coincidência, mas algo que
não conseguimos explicar.
A mandala busca representar sentimentos ou emoções, chafurdando nas
regiões mais profundas, buscando respostas ao que sentimos e não sabemos
os contornos do que nem sempre tem nome, seja de energia, seja de uma
identidade que não sabemos explicar. Só nos concerne sentir pela linguagem
do coração, também nominada intuição. Contemplar uma mandala é uma
busca de si, uma resposta ou, pelo menos, riscarmos certos desenhos nossos
interiores que apenas sentimos.
3.
Se quisermos selecionar qual a opus magnum das inúmeras séries de Kelline
Lima, não há como contemplar um trabalho de envergadura extremamente
diferente do que se faz nas artes visuais do Rio Grande do Norte. São as
Rendas de Bilro, resultados do uso de caneta Posca sobre papel.
Posso falar um pouco das origens e do desenvolvimento dessas rendas,
resultado de costumes portugueses (em torno de 1560). Inicialmente,
estavam vinculadas ao sacro e não ao profano. Digo assim, pois eram
elaboradas nos conventos e serviam de ornamentação às alfaias e às toalhas
para cobrir os altares durante a liturgia.
Sentada na frente da almofada, com o pique (cartão com um desenho da
renda a ser elaborada), espetado com espinhos de cardeiros e os obrigatórios
bilros de madeira, com uma ponta em forma de pera, e na extremidade o fio
muito fino vai sendo entremeado com uma agilidade que causa espanto, para,
por fim, restar o desenho que estava no papel. Os fios são geridos pelo que
chamamos bilros, como se fosse tecido com as mãos, visando a elaborar algo
abstrato, exercitando os elementos que já citamos. O suporte maior é
almofada de pano. Os demais entram como pontos a ser manipulados nas
mãos ligeiras da rendeira.
Importante lembrar que a tradição da renda de bilro encontra-se com mais
frequência nas regiões litorâneas. O melhor exemplo é o estado do Rio
Grande do Norte: dificilmente há alguma comunidade praieira que não
produza rendas de bilro ou labirintos, que são comercializados nas cidades e
apreciados pelas classes mais abastadas. Também se usa como parte ou
detalhe de indumentárias femininas.
4.
Será coincidência o fato de nossa artista ter escolhido duas formas de arte
que lançam suas fronteiras para as bandas do silêncio? O que parece são duas
obsessões: as mandalas e as rendas de bilro têm uma identidade, ocupadoras
de um mesmo lugar simbólico: o apreço pelo silêncio, contudo, sem haver
algo que as una pela mesma causa. Faço saber que ambos, por acaso,
requerem o silêncio para sua feitura. Como já disse, a mandala está
relacionada à meditação, quando do seu contemplar por alguém. De sua
parte, a renda de bilro também está associada a uma mulher sozinha com sua
almofada, concentrada em um silêncio que parece se evadir do que sucede
no seu entorno, pouco interessada no movimento e nos sons ao seu redor.
Não creio em um puro acaso, em algo não previsível; penso muito mais em
termos de duas imagens, dois signos, dois arquétipos manifestando-se, vindo
à tona das regiões abissais do ser, das regiões mais profundas, a que nem nós
mesmos temos acesso. Sucede que edificar qualquer objeto de arte de
qualidade provavelmente emana desses lugares. Não quero deixar a razão de
lado; quero fundir a razão e o sentimento, no momento em que temos uma
pessoa assinalada para dar forma, para insinuar outro conteúdo que não
apenas esse contrato inventado pela cultura com a realidade.
A artista visual Kelline Lima teve sua porta riscada para haver uma separação
dos demais seres. Não se trata de classificar a pessoa como superior ou
inferior. Ela é tão somente uma artista visual de grande capacidade de se
reinventar, sobretudo em seus trabalhos com as rendas de bilro, não com base
em como trabalham as mulheres, mas edificando, por meio de uma caneta e
de um papel, o que fora há muito uma tradição que ainda permanece, como
se fosse uma tocha que não quer se apagar.