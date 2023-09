Kayky Brito recebe alta e continua processo de reabilitação de casa; diz boletim

Kayky Brito recebeu alta do Hospital Copa D’Or e continua o processo de reabilitação em casa. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 29, o ator deixou o hospital nesta tarde, e “com lesões corrigidas com sucesso”.

Kayky estava internado desde o dia 2 de setembro, depois de ter sido atropelado na Barra da Tijuca, no zona oeste do Rio de Janeiro. O ator sofreu politraumatismos, isto é, múltiplas lesões que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma.

O acidente aconteceu por volta da 1 hora da manhã. O autor do acidente era um motorista de aplicativo que transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos. Após o atropelamento, Kayky recebeu assistência do motorista, Diones Coelho da Silva, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa D’Or.

Logo após o acidente, o motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. “O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos”, afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, 27, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito e as investigações comprovaram que o motorista estava abaixo do limite da velocidade permitida. A polícia pedirá o arquivamento do caso e a conclusão será encaminhada ao Ministério Público.

Segundo a decisão, Diones dirigia o carro a uma velocidade de 48 km/h quando atropelou Kayky – o limite na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, é de 70 hm/h. Os laudos ainda concluíram que era impossível que o motorista parasse o carro a tempo de evitar uma colisão, mesmo abaixo da velocidade.

O Estadão