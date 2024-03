Por psicanalista Andrea Ladislau

Kanye West revela diagnóstico de Transtorno Bipolar

Não é de hoje que o rapper americano Kanye West sofre com efeitos do Transtorno Bipolar. Em 2016, após uma bateria de exames, o ex-marido de Kim Kardashian, foi diagnosticado com o transtorno. Porém, nos últimos dias ele afirma que sofre por ser estigmatizado com problemas mentais. Mas o que é o Transtorno Bipolar e quais os impactos no dia a dia de um indivíduo?

A condição atribuída ao cantor pode ser definida por uma constante montanha russa emocional. É uma condição psiquiátrica marcada pela alternância entre episódios de depressão e euforia, também conhecido como mania ou hipomania.

Consiste em episódios de mania e depressão, separados por períodos de humor normal e afeta cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Os episódios de mania envolvem humor elevado ou irritado, excesso de atividade, pressão de fala, autoestima inflada e uma menor necessidade de sono. É uma doença recorrente, crônica e grave, com comorbidades e que aumenta o risco de suicídio, além de ser extremamente prejudicial para o desenvolvimento social e profissional dos pacientes.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a sexta causa de incapacidade e a terceira entre as doenças mentais, após depressão unipolar e esquizofrenia. O paciente diagnosticado com TB pode apresentar períodos assintomáticos entre os episódios e as crises podem variar de intensidade, frequência e duração.

Por ser uma condição crônica, o transtorno requer gerenciamento contínuo e especializado. O tratamento visa controlar os sintomas, prevenir recaídas e melhorar a qualidade de vida. Engana-se quem pensa que o paciente não consegue ter qualidade de vida, uma vez diagnosticado é importante buscar o acompanhamento imediato, uma vez que entender o TB é dar um passo crucial para construir pontes de compreensão e apoio.

A jornada pode ser desafiadora, mas com educação, tratamento adequado e uma rede apoio adequada é possível trilhar caminhos de saúde emocional eficaz e duradoura.

Portanto, o mais importante é encarar o processo permitindo-se o autocuidado e a desaceleração, para compreender os seus limites dentro da nova realidade. Isso faz toda a diferença para adaptar-se ao processo de tratamento, visto que, com o acolhimento adequado e apoio de especialistas de saúde mental é possível levar uma vida plena. Compreender suas emoções, buscar ajuda profissional e construir uma rede de apoio são passos importantes para o equilíbrio físico e emocional.

Enfim, o diagnóstico precoce do Transtorno Bipolar não é uma sentença, mas ele é essencial para desmistificar estigmas e promover a empatia. O TB não define uma pessoa, mas sim, é uma parte da sua jornada.

E é por isso que é muito importante buscar a ajuda aos primeiros sinais de que algo está errado e auxiliar na ampliação do diálogo sobre a saúde mental, para desfazer tabus e construir “cura” através de apoio, autoconhecimento e informação de qualidade.

Dra. Andréa Ladislau / Psicanalista