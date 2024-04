Justiça solta cinco suspeitos de ajudar fugitivos de Mossoró

A Justiça Federal no Rio Grande do Norte ordenou a liberação de cinco indivíduos que estavam detidos preventivamente sob suspeita de envolvimento nas fugas de Deibson Cabral (conhecido como Martelo) e Rogério Mendonça (apelidado de Tatu). A decisão, proferida pela 8ª Vara da Justiça Federal de Mossoró nessa quarta-feira 11, também resultou na suspensão de dois mandados de prisão de indivíduos que estavam foragidos. O processo se desenrola sob sigilo judicial.

Dos cinco presos, três estavam sob custódia no Ceará e dois no próprio Rio Grande do Norte. A determinação de soltura ocorreu devido à constatação de que os fundamentos que justificavam a prisão preventiva não subsistem mais, uma vez que os fugitivos em questão foram recapturados após um extenso período de 50 dias de intensas buscas. Dessa forma, o risco de colaboração dos suspeitos para novas tentativas de fuga por parte de Tatu e Martelo foi descartado.

Entretanto, os suspeitos continuam sendo alvo de investigação e poderão enfrentar condenação judicial caso se prove efetivamente sua colaboração nos eventos em questão. Além dos cinco indivíduos beneficiados pela decisão, outros sete já haviam sido detidos durante as investigações e permanecem sob custódia, assim como os quatro homens que foram presos em flagrante enquanto auxiliavam os fugitivos no Pará.

O desdobramento desse caso evidencia a complexidade das investigações e a importância do devido processo legal para assegurar a justiça e a proteção dos direitos individuais, mesmo em situações de grande repercussão como esta.

Com informações da Tribuna do Norte