Justiça potiguar nega habeas corpus de presos por estelionato em MG e no RN

A denúncia ainda acrescentou que os acusados se reuniram com a vítima, na finalidade de realizarem a negociação de um terreno localizado em Fortaleza/CE, no valor de R$ 8 milhões e, em razão de tratativas que já vinham ocorrendo entre as partes e utilizando-se da confiança desenvolvida durante as tratativas, e solicitaram uma quantia emprestada no valor de US$ 100 mil, sob a afirmação de que devolveria o dinheiro mediante transferência via Pix.