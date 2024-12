Justiça Potiguar mantém decisão que condena Caern a restituir empresa que teve prejuízos após cortes de água

O Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) manteve sentença que condenou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) ao pagamento a título de danos materiais em um caso contra fornecedora de produtos de limpeza, que teve diversas interrupções no fornecimento de água. A decisão unânime é dos desembargadores da 3ª Câmara Cível.