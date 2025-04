Justiça potiguar absolve prefeito por improbidade e condena ex-secretária de Saúde

A Vara Única da Comarca de São Tomé, ao julgar uma Ação Civil de Improbidade Administrativa, sob a titularidade do juiz Romero Lucas Rangel, acatou parcialmente os argumentos do Ministério Público Estadual e condenou uma então secretária de Saúde de Barcelona, à época dos fatos, ao ressarcimento integral do dano patrimonial – considerando seu valor atualizado – ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, este também atualizado, nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92. Contudo, a atual sentença absolveu o ex-gestor do Executivo e, consequentemente, os herdeiros, das pretensões ministeriais apresentadas.