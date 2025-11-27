Justiça nega pedido de anulação de multa à empresa de exames laboratoriais em Mossoró

Diante do exposto, o magistrado ressaltou que não há que se falar em nulidade do ato administrativo por vício de competência, uma vez que a atuação da autoridade coatora se deu dentro dos limites da legalidade administrativa. “No que se refere à alegação de insuficiência financeira da impetrante para arcar com a multa administrativa, verifica-se que tal circunstância demanda a produção de prova acerca da real situação econômico-financeira da empresa, o que não se coaduna com o rito célere e documental do mandado de segurança. Assim, não é possível apreciar tais argumentos”, concluiu o magistrado.