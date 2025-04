Justiça força Prefeitura de Mossoró a negociar piso dos professores com o Sindserpum

Após ter a greve judicializada mesmo antes de começar e ter sido obrigada a encerrar o justo movimento com apenas uma semana de atividades, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), conseguiu na Justiça uma audiência de conciliação com a Prefeitura Municipal de Mossoró.

A audiência acontecerá no próximo dia 29 de abril, às 13h30 em formato online e terá com pauta principal o reajuste do Piso do Magistério, negado este ano pela atual gestão, mas estabelecido pelo Ministério da Educação em 6,27%.

A gestão Allyson Bezerra deve ainda aos professores de Mossoró o reajuste do Piso de 2023, com percentual de 14,95% e os retroativos.

O Sindiserpum também recebeu ofício da Prefeitura Municipal de Mossoró agendando uma reunião com o secretário de Governo, Rodrigo Forte para o dia 30 (após a audiência de conciliação), às 13h30.

“É a primeira vez que temos a oportunidade de discutir juntos as pautas de uma das categorias do serviço público de Mossoró. Estranho que venha logo após uma audiência de conciliação conseguida na Justiça, mas estraremos lá, ouvindo e também repassando as demandas desta categoria. Lembrando que até hoje nenhum dos ofícios protocolados junto à Prefeitura foram respondidos, mas é uma abertura para o diálogo que há tempos temos solicitado.” Comenta a presidente recém-eleita do Sindiserpum, professora Celina Gondim, que já estará representando o sindicato na ocasião da audiência e da reunião.