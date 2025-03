Justiça Eleitoral reprova contas de campanha de Allyson Bezerra e determina devolução de R$ 426 mil

A juíza Cinthia Cibelle Diniz de Medeiros, da 34ª Zona Eleitoral da Comarca de Mossoró, desaprovou as contas de campanha de Allyson Bezerra (UB) e Marcos Bezerra (PSD), respectivamente prefeito e vice-prefeito de Mossoró. As informações são do Blog na Boca da Noite.

Os fatos que causaram a desaprovação foram praticadas no pleito do ano passado, que culminaram com a eleição dos citados candidatos.

Entre as irregularidades apontadas pela Justiça para desaprovar as contas estão: descumprimento do prazo para envio de dados relativos aos relatórios financeiros de campanha; ausência de comprovação de despesas com pessoal, atividades de militância e mobilização de rua, publicidade por carro de som, cessão ou locação de veículos e eventos e promoção da candidatura; não comprovação de despesas com produção de jingles.

De acordo com a juíza Cinthia Cibelle, as irregularidades comprometem a transparência e a confiabilidade das informações prestadas.

Além da desaprovação das contas, a magistrada determinou aplicou a pena de devolução de R$ quatrocentos e vinte e seis mil e seiscentos reais), valor este que corresponde a um percentual de 12,40% em relação ao total de despesas dos prestadores de contas.

A desaprovação das contas não tem efeito imediato sobre os mandatos conquistados por Allyson e Marcos, mas pode ser questionada judicialmente por partidos políticos em ação própria e gerar repercussão, como perda de mandato por abuso de poder econômico. Além disso, os partidos dos dois podem ficar sem receber recursos do fundo partidário.

A desaprovação das contas de Allyson e Marcos segue entendimento do órgão técnico da Justiça Eleitoral, que já tinha opinado pela desaprovação.

Veja a sentença na íntegra:

0600515-77.2024.6.20.0034