Justiça do RN reduz atividades presenciais como medida de combate à Covid-19

As atividades nas unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte serão desempenhadas em regime de trabalho remoto a partir de 00h01min do dia 1º até o dia 15 de março de 2021.

A medida, que tem o objetivo de reduzir os riscos de contágio pela Covid-19, foi divulgada em portaria conjunta assinada pelo presidente e pelo corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadores Vivaldo Pinheiro e Dilermando Mota.

As varas em que haja processos físicos, a exemplo das criminais, apenas um servidor permanecerá em trabalho presencial, de 9h00min às 13h00min. Os protocolos dos fóruns funcionarão das 8h00min às 18h00min, nos dias úteis.

No mesmo período, fica proibida a entrada de servidores, colaboradores e visitantes nas unidades do Judiciário, a não ser em situações excepcionais, com autorização do chefe da unidade ou do diretor.

Advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e agentes públicos vinculados a Procuradorias de órgãos têm acesso livre, com uso de máscara, embora possam optar pelos canais de atendimento informados desde o início da pandemia no site do TJRN (http://www.tjrn.jus.br/canaisdeatendimento/).

Partes, interessados, peritos e demais auxiliares da Justiça também podem ter acesso aos prédios da Justiça mediante prévio agendamento e apresentação de e-mail ou mensagem de texto expedidos pela unidade judiciária ou administrativa de 1º ou 2ºgrau, confirmando a data e o horário agendados, para fins de evitar aglomeração.

Desembargadores e juízes deverão estipular horários suficientes nas respectivas agendas para prestigiar e garantir o diálogo direto com as partes ou seus patronos, sempre que solicitado, através de videoconferência, com agendamento solicitado às secretarias das varas ou gabinetes.

Os prazos processuais relativos aos processos que tramitam por meio físico estarão suspensos de 1º a 15 de março de 2021. As audiências e sessões a serem realizadas por videoconferência estão mantidas.

Ficarão suspensos também todos os eventos, cursos e reuniões presenciais marcados para os dias 1º a 15 de março de 2021, salvo se puderem ser realizados exclusivamente de modo remoto e sem exigir a presença de colaboradores nas unidades do TJRN.

No mesmo período, somente será permitida a distribuição de mandados de natureza urgente ou oriundos de plantão.

Os mandados judiciais continuarão sendo cumpridos pelos oficiais de justiça, preferencialmente, por e-mail, telefone, whatsapp, ou outro meio eletrônico, devendo ser certificada a forma de comprovação do recebimento, à exceção daqueles, urgentes, que demandem cumprimento presencial e imediato.