Sobrinho é condenado a mais de 20 de prisão pela morte da tia em Natal

A 6ª Vara Criminal de Natal condenou dois homens pela prática do crime de roubo seguido de morte (latrocínio) contra a enfermeira Soraia Pereira Sátiro, tia de um dos condenados e com quem morava, a penas de mais de 20 anos de reclusão. O crime aconteceu em meados do ano passo, na residência da vítima, localizada em um bairro da zona sul da capital. Os acusados encontram-se presos, um no estado de São Paulo e, o outro, no Rio Grande do Norte.