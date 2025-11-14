Justiça determina matrícula efetiva de criança em creche municipal de Mossoró

De acordo com os autos, a mãe tentou realizar a matrícula da filha, desde 2024, na Unidade de Educação Infantil Maria Caldas, localizada próxima à residência da família, mas não conseguiu por conta da ausência de vagas. A criança já se encontrava na idade obrigatória para iniciar a vida escolar e estava em acompanhamento médico para investigação de possível transtorno do neurodesenvolvimento.