Justiça decreta prisão temporária de PM que atirou em campeão mundial de jiu-jítsu; Atleta teve morte cerebral

A Justiça determinou a prisão temporária de 30 dias do policial militar acusado de atirar no campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Pereira do Nascimento Lo, de 33 anos, que teve morte cerebral. A informação é da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O atleta foi baleado na cabeça durante briga em um show no Esporte Clube Sírio, no bairro Planalto Paulista, zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (7). O acusado é o policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, de 30 anos, está foragido,

Segundo a SSP, a polícia faz buscas para localizar o suspeito. A Polícia Militar auxilia nas buscas e também instaurou uma apuração administrativa contra o policial militar. O caso é investigado pelo 16° DP (Vila Clementino).