Justiça dá vitória a Clorisa e manda Band chamar candidata para debate no domingo

O juiz eleitoral Daniel Cabral Mariz Maia determinou nesta sexta-feira (5) que a Band Natal chame Clorisa Linhares (PMB) para participar do debate entre os candidatos ao governo do Estado que a emissora vai promover no próximo domingo (7), a partir das 21h.

No entendimento do magistrado, a candidata deve ser chamada para o debate porque se enquadra no critério imposto pela emissora.

A Band definiu que seriam chamados para o programa todos os candidatos de partidos que tenham no mínimo cinco deputados no Congresso Nacional. O PMB não tem essa representatividade, mas, como o partido está coligado ao Patriota, o que conta é a soma das duas bancadas.

“Num primeiro momento, a meu sentir, a Representante não teria demonstrado ser detentora do direito pleiteado, porém, com essa nova informação sobre o número de parlamentares do Patriota, inclusive constatada por este Juízo no sítio da Câmara dos Deputados1 entendo que o pedido merece amparo, afinal a coligação e a federação equiparam-se, na prática, a um partido”, escreveu o juiz na decisão.

Com isso, cinco candidatos devem participar do debate no domingo. Além de Clorisa, foram chamados Fátima Bezerra (PT), Fábio Dantas (Solidariedade), Styvenson Valentim (Podemos) e Danniel Morais (PSOL). Quatro candidatos ficaram de fora porque são de partidos com baixa representação no Congresso.

Inicialmente, a Band havia convidado todos os candidatos ao governo do Estado. Mas depois voltou atrás e eliminou Clorisa e os demais. Em nota, a emissora afirmou que estabeleceu a restrição por dificuldades técnicas de realizar o debate com 9 candidatos a governador.

