Justiça da Argentina anula julgamento de médicos acusados pela morte de Maradona

Justiça da Argentina anulou nesta quinta-feira (29) o julgamento dos profissionais de saúde acusados pela morte do ex-jogador de futebol Diego Maradona. O tribunal declarou o processo judicial como inválido.

O julgamento estava suspenso desde semana passada, após mais de dois meses de audiências. A suspensão ocorreu após um escândalo envolvendo uma das juízas: as partes envolvidas questionarem a conduta da juíza Julieta Makintach, que supostamente participou de um documentário sobre a morte de Maradona. Leia mais abaixo.

Sete profissionais de saúde estavam sendo julgados pela morte de Maradona e eram acusados de negligência médica e respondiam por homicídio simples com dolo eventual —um relatório médico independente divulgado em 2021 afirmou que o ex-jogador morreu “abandonado à própria sorte”.

O julgamento foi cercado de polêmicas. Os fãs de Maradona marcavam presença em frente ao tribunal em Buenos Aires, e nesta semana o neurocirurgião Leopoldo Luque, que era seu médico pessoal, foi agredido no rosto por um torcedor quando chegava ao tribunal.

A lista dos sete acusados inclui Leopoldo Luque, um médico clínico, uma psiquiatra, um psicólogo, além de uma médica coordenadora do plano de saúde, um coordenador de enfermeiros e um enfermeiro.

Em outra polêmica, no primeiro dia do julgamento, um promotor do caso mostrou uma foto de Maradona minutos após sua morte. A imagem causou choque na sessão e pelo país.

Caso fossem considerados culpados, os réus poderão ser condenados a penas de oito a 25 anos de prisão. Uma oitava enfermeira estava sendo processada em um julgamento separado, e ainda não se sabe se seu caso também foi anulado. Todos os acusados alegaram inocência.

Julgamento polêmico

Após mais de dois meses de audiências, o promotor do caso, Patricio Ferrari, solicitou a suspensão temporária depois de questionar a conduta de uma das juízas, Julieta Makintach, por supostamente ter participado de um documentário sobre o caso.

O pedido, que pode levar até à anulação do julgamento, também tem a ver com a suposta entrada de câmeras nas audiências, já que desde o segundo dia está proibido filmar dentro do tribunal.

Assim que a audiência começou nesta terça, a juíza Makintach, que chegou ao tribunal pela porta dos fundos para evitar a imprensa, pediu a palavra. Afirmou que não acredita que haja nada na denúncia feita contra ela da qual precise “se defender”:

“Não vejo fatos, declarações, nada que eu precise explicar. Não há irregularidade, não há crime, não há má conduta. Estamos lidando com uma enorme operação midiática para me coagir e me manter fora deste debate. E, sabe de uma coisa, não vou me desculpar. Quero deixar claro que não vou recuar”.

Nos dias seguintes à suspensão, trechos das gravações com a juíza vieram a público. Neles, Makintach se apresenta, caminha em frente à câmera e declara: “Não me imagino fazendo outra coisa (além de ser juíza)”.

A magistrada, porém, nega que esses vídeos façam parte de um documentário. Ao falar no começo da audiência desta terça, ela afirmou que deu a entrevista para um amigo de infância e argumentou: “Aquele material era bruto; não foi divulgado”.

O advogado Fernando Burlando, que representa as filhas de Maradona, falou com a imprensa ao chegar ao local e prometeu “surpresas”. Também afirmou que pedirá o impedimento e o julgamento político de Makintach, o que pode inabilitá-la como juíza.