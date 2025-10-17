Justiça condena professora por improbidade administrativa e determina perda do cargo no RN

De acordo com o que foi narrado na sentença, a professora acumulou mais de 400 faltas, todas registradas em seu histórico funcional desde o ano de 2005. Desse total, 199 foram sem justificativa adequada, entre os anos de 2007 e 2017. Além disso, também ficou destacado que parte das faltas não recebeu o devido desconto financeiro, o que resultou em prejuízo ao erário de R$ 8.088,21 reais.