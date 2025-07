Justiça condena mulher após praticar ato de improbidade administrativa em maternidade de Mossoró

O Poder Judiciário potiguar condenou uma mulher após praticar ato de improbidade administrativa em uma maternidade pública no Município de Mossoró. De acordo com a decisão do juiz Pedro Cordeiro Júnior, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, a ré deve ressarcir a quantia integral recebida indevidamente, no valor de R$ 536.543,54, além de pagamento de multa civil, de mesmo valor, ambos a serem acrescidos de atualização monetária, a ser apurado em liquidação de sentença.