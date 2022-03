Justiça condena médico a 22 anos de prisão por morte de idosa

Na noite dessa terça-feira, 8, a Justiça do Rio Grande do Norte condenou o médico Wilson Edino de Freitas Jales, de 48 anos, a 22 anos de prisão, pela morte da agricultora Francisca Alves da Silva Oliveira, que tinha 68 anos. O pedido de condenação do réu partiu do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN).

De acordo com o órgão Ministerial, a motivação do crime, que ocorreu no dia 9 de janeiro de 2019, foi “o sádico prazer do médico de subtrair a vida de vítimas aleatórias”. O crime que vitimou Francisca Alves da Silva Oliveira, conhecida como Dona Chica, foi cometido por volta das 4h30, na RN-078, entre as cidades de Olho d’Água do Borges e Patu.

Segundo a denúncia oferecida pelo MPRN, a idosa fazia uma caminhada matinal ao lado do marido, o também agricultor Raimundo Nonato de Oliveira, quando foram abordados pelo médico e comparsas. Raimundo Nonato sobreviveu porque conseguiu fugir e se esconder no matagal.

Em seu depoimento, o marido da vítima informou que estava caminhando com a esposa quando uma caminhonete branca se aproximou e parou atrás deles. Ainda de acordo com a vítima, ele ouviu um grito de “Ei, véi” e, em seguida, disparos de arma de fogo.

Ele ouviu os tiros que vitimaram a companheira. Os dois idosos são reconhecidos na sociedade onde moravam como pessoas de bem, pacatas, sem qualquer inimizade ou desavença.

Wilson Edino de Freitas Jales foi condenado a 22 anos de reclusão por homicídio duplamente qualificado, em julgamento realizado em Mossoró, por motivo torpe e por ter dificultado a defesa da vítima. Ele já estava preso em regime fechado e vai continuar na mesma condição.

Outro acusado pelo crime ainda irá a júri popular. O denunciado Leonardo Rodrigues do Nascimento será julgado no dia 28 de março, também em Mossoró.