Justiça condena homem que matou menina em ritual no interior do RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve a condenação de Francisco Gilnei Bento Nazário a 41 anos e 2 meses de prisão pelo assassinato da menina Raíssa Cristina, de 10 anos de idade. O crime aconteceu em maio de 2021, na cidade de Pau dos Ferros.

Na denúncia oferecida à Justiça e sustentada no júri, o MPRN demonstrou que o agora condenado privou a liberdade da vítima mediante cárcere privado (resultando grave sofrimento físico e moral a encarcerada) por motivo torpe (para realizar ritual macabro), com emprego de meio cruel (esganadura e estrangulamento) e mediante recurso que dificultou as chances de defesa da vítima, resultando na morte de Raíssa Cristina Martins Ferreira, de apenas 10 anos de idade.

Para tanto, Francisco Gilnei corrompeu sua companheira (adolescente à época) para, juntos e mediante conversa enganosa acerca da doação de algumas roupas, atraírem a criança Raissa Cristina até a residência do casal, e com ela, realizar um ritual espiritual macabro supostamente para tirar o assassino das drogas – para isso ele teria que beber o sangue dela.

O corpo da menina, que não foi prontamente reconhecido na época, foi encontrado na casa do casal. Eles foram presos em Natal dias depois do crime após uma denúncia anônima, quando confessaram o crime e disseram que mataram a menina no ritual macabro. A mulher que confessou ter matado a criança junto com Francisco Gilnei segue detida e aguarda julgamento.

