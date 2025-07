Justiça condena distribuidora de energia a indenizar consumidor por corte indevido de eletricidade em residência do RN

O juiz Wilson Neves de Medeiros Júnior destacou que a empresa não apresentou justificativa concreta para o corte da energia em 2025, uma vez que havia evidências de que o autor estava usufruindo do serviço e quitando os débitos mensais. Para o magistrado, a interrupção do fornecimento em tais circunstâncias configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.