Júri Popular de Mossoró retoma os trabalhos nesta segunda (3)

Nesta segunda-feira, 03, o Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró, inicia a primeira pauta de julgamentos de 2025. O primeiro a sentar no banco dos réus é Patrick Vinícius da Costa Silva, 26 anos.

Ele será julgado pelo assassinato de Matheus Marques dos Santos Batista, na época com 22 anos. O crime aconteceu no dia 02 de agosto de 2022, na Rua Melo Franco, em frente ao antigo Clube Nassau, no Bairro Santo Antônio.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, Matheus teria ido pegar o avô no Hospital da Solidariedade e quando tentava sair do veículo foi surpreendido pelos atiradores. A investigação chegou a dois autores do crime: Patrick Vinícius da Costa Silva e Alan Deybson Abreu Fernandes, que está preso.