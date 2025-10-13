Júri de oito réus vinculados à facção será transferido para Natal

Os desembargadores que integram o Tribunal Pleno do TJRN acataram o Pedido de Desaforamento de um júri popular, formulado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Cruz, determinado para oito réus, pronunciados por crimes de tentativa de homicídio (artigo 121, combinado ao 14 do Código Penal), participação em organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, artigo 2º) e corrupção de menores (ECA, artigo 244-B). Os réus são apontados como vinculados a uma organização criminosa atuante na região do Trairi, os quais, segundo o pedido, causam “temor social” e o risco de comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença.