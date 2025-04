Juninho decide, e Flamengo vence estreia da Libertadores na Venezuela

CNN Brasil

O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), em jogo válido pela primeira rodada do grupo C da Libertadores. Juninho marcou o gol rubro-negro na Venezuela.

O primeiro tempo da partida ficou marcado pela falta de inspiração de ambas as equipes. O Flamengo até tentou um pouco mais e criou as melhores oportunidades, mas pecou na hora de finalizar.

Luiz Araújo teve as melhores chances, mas optou por finalizar de direita, mesmo sendo canhoto. Pelo lado do Táchira, muita briga e disposição, mas pouco futebol.

Os rubro-negros voltaram bem para a etapa complementar, e, logo aos 10 minutos, brilhou a estrela de Filipe Luís. O treinador promoveu a entrada de Juninho, que marcou de peito em seu primeiro toque na bola. Destaque para Cebolinha e Bruno Henrique na jogada.

Depois do gol, o Táchira até tentou sair um pouco mais e conseguiu algumas finalizações, levando mais perigo nos acréscimos do que no restante da partida. Rossi só fez uma defesa no jogo, ainda no primeiro tempo.

No fim, o Flamengo, mais experiente na Libertadores, soube administrar melhor a partida para conseguir os três pontos na estreia. É o líder do Grupo C, já que LDU e Central Córdoba empataram na Argentina.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (06), para enfrentar o Vitória, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

O Deportivo Táchira, por sua vez, encara a Portuguesa da Venezuela, no mesmo dia e horário que o Flamengo.