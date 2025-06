Juliana Marins é vista imóvel 500 metros penhasco abaixo, diz parque de vulcão na Indonésia

O perfil oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, informou que socorristas conseguiram localizar a brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha que leva ao cume do vulcão. Um drone operado por resgatistas chegou até a jovem, que estava imóvel e a 500 metros penhasco abaixo.

“Às 6h30 [de segunda-feira (23) de Lombok, 17h30 de domingo (22) no Rio de Janeiro], a vítima foi localizada com o uso de um drone, em posição presa a um paredão rochoso, a uma profundidade de aproximadamente 500 metros, e visualmente sem sinais de movimento.”

Às 5h desta segunda, meio da tarde na Indonésia, a família tinha dito que as buscas haviam sido novamente interrompidas, 3 dias depois do acidente, e que não havia informações sobre como a Juliana estava. As buscas têm sido prejudicadas por condições climáticas adversas, como forte neblina e visibilidade reduzida.

“A operação enfrenta terreno extremamente difícil e condições climáticas instáveis. A neblina densa reduz a visibilidade e aumenta os riscos. Por segurança, a equipe foi recolhida a uma posição segura”, diz a postagem.

O acidente ocorreu no sábado (21). Juliana fazia a trilha com um grupo de turistas e um guia local quando, segundo a família, ficou sozinha após dizer que estava cansada. O guia teria seguido viagem sem esperar pela brasileira, que acabou caindo em um desfiladeiro.

Imagens feitas com drones por turistas ajudaram a localizar a jovem, mas o acesso até o local permanece difícil. Dois alpinistas experientes se juntaram à equipe que tenta resgatar a brasileira. Segundo a família da jovem, os profissionais “estão indo ao encontro do local do acidente de Juliana”.

O perfil @resgatejulianamarins, canal oficial criado por parentes, informou que os profissionais estão equipados, mas ainda não há confirmação se o resgate continuará durante a noite. A página afirmou que Juliana parecia estar a 600 metros desfiladeiro abaixo.