Julgamento de Bolsonaro: defesa nega que Mauro Cid tenha sido coagido na delação

A 1ª Turma do STF começa a julgar a ação penal contra Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado.

A primeira sessão aconteceu nesta manhã. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, iniciou com a leitura do relatório com os principais pontos da ação penal.

Em seguida, foi a vez de o procurador-geral da República, Paulo Gonet, falar. Ele defendeu que um presidente convocar cúpula militar para tramar plano já configura um golpe em curso.

A sessão voltou nesta tarde com as defesas dos réus. Veja os horários e as datas das próximas sessões e qual o rito do julgamento.

Bolsonaro responde por 5 crimes. Caso seja condenado, as penas somadas podem chegar a 43 anos. Infográfico relembra o que pesa contra os acusados.